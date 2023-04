Jogadores do Remo e Paysandu aderem à campanha ‘Abril Azul’

Na reinauguração oficial do novo Mangueirão, que ocorreu neste último domingo (09) entre os times do Paysandu e Remo pela oitava rodada do Parazão, os jogadores de cada time entraram em campo acompanhados por crianças com deficiência, em prol da campanha “Mais informação, menos preconceito”, alusiva ao mês de conscientização sobre o autismo, o “Abril Azul”. A ação é uma realização da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), por meio da Coordenação Estadual de Politicas para o Autismo (Cepa).

Redes Sociais Remo

O propósito é compreender o que é o Transtorno do Espectro Autista (TEA), caracterizado por uma série de condições que podem comprometer em diferentes níveis, as habilidades sociais, comunicacionais e de vida diária.

E também, é uma forma de mostrar que pessoas com TEA, além de apresentar dificuldades especificas, podem também participar de momentos de lazer e participação social.

A campanha de 2023 também é a ocasião em que a sociedade pode ter mais acesso às informações sobre o espectro autista e compreender melhor essa visibilidade, que é essencial para que as pessoas com autismo e suas famílias sejam vistos e ouvidos da maneira que são.

Foto: Redes Sociais Paysandu

As primeiras ações da campanha deste ano no Pará envolveram o Festival TEAlentos, realizado por meio de Mostra de Artes Visuais e apresentações de música e dança no Teatro da Paz, e a ação na Praça Batista Campos, alusiva Dia Mundial de Conscientização do Autismo, 2 de abril, cuja programação agregou serviços de saúde e cidadania, feira de empreendedorismo inclusivo, apresentações culturais e artísticas, e caminhada de conscientização sobre o TEA.

Foto Destaque: Rede Social Clube do Remo