Jogadores do Remo se reapresentam para preparar esquema da disputa contra o Londrina no Dia de Finados

A equipe de futebol profissional do Clube do Remo, que já está na capital paraense depois da fantástica vitória, por 3 a 1, sobre o Cruzeiro de Vanderlei Luxemburgo, no Estádio do Independência, em Belo Horizonte, na noite de ontem, quinta-feira, 28, jogo que valeu pela 32ª Rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Amanhã, sábado, 30, os jogadores e comissão técnica se reapresentam às 9h no Centro de Treinamento do Leão Azul, no Baenão, para prosseguir os trabalhos de treinamentos com vistas ao próximo compromisso da equipe, na terça-feira, 2, Dia de Finados, quando o Remo receberá o Londrina, às 19h, no estádio Evandro Almeida, o Baenão, em Belém.

O jogo, lógico, terá a transmissão da equipe “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 50 anos vendendo mais barato.

Antes, na Marajoara, acontece o pré-jogo comandado pela equipe “Titulares do Esporte”, iniciando a Jornada Esportiva e que se encerra com o terceiro tempo, com comentários sobre tudo o que rolou, quem jogou, quem se deu bem e como fica a situação de cada equipe. Por exemplo, neste momento, o Leão Azul está na 11ª posição, com 41 pontos, nove distantes da zona de rebaixamento.

DISCRIMINAÇÃO

Nesta tarde, o Clube do Remo lançou nota oficial em que repudia os atos de injúria racial direcionados ao atacante Jefferson, na partida de ontem, na vitória sobre o Cruzeiro por 3 a 1, no estádio Independência, pela Série B do Brasileiro. Abaixo, o posicionamento do clube paraense:

“O Clube do Remo vem a público repudiar os atos de injúria racial direcionados ao atacante Jefferson, na partida da última quinta-feira (28), na vitória sobre o Cruzeiro por 3 a 1, no estádio Independência, pela Série B do Brasileiro.

A diretoria azulina informa que apresentará uma denuncia formal à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e acredita que a entidade tomará todas as medidas cabíveis sobre a gravidade do ocorrido para que casos como esse não voltem a se repetir no futebol.

Agradecemos também ao Cruzeiro pelo seu posicionamento e pela informação de que tomará as providências necessárias para averiguar o caso. A intolerância, a discriminação e o preconceito precisam ser combatidos, seja no esporte ou em qualquer lugar na sociedade.

