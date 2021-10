Jogadores voltam aos treinos no gramado da Curuzu

Menos de 24 horas após o empate diante do Botafogo-PB, os jogadores do Paysandu se reapresentaram na Curuzu, na tarde desta terça-feira, 12, ou seja, sem folga do feriado de Nossa Senhora de Aparecida e do Dia das Crianças. A equipe já iniciou os preparativos para o próximo desafio pelo Campeonato Brasileiro da Série C, no próximo sábado, 16, no Estádio Novelli Júnior, para enfrentar o Ituano-SP, às 17h, pela terceira rodada do quadrangular da Série C do Campeonato Brasileiro. A partida terá a transmissão dos “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ ON-LINE, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 50 anos vendendo mais barato em Belém.

Hoje, os titulares no jogo de ontem fizeram um exercício regenerativo na academia e no vestiário. Já os demais jogadores realizaram um treino técnico comandado por Roberto Fonseca no gramado.

Os laterais Leandro Silva e Marcelo, com estiramento na coxa esquerda, seguem sob os cuidados do Departamento de Saúde. O atacante Tcharlles, que completou um mês da fratura na região da costela, já realiza trabalho de campo, mas ainda sem muito contato físico. O atacante Robinho, que sofreu lesão na coxa esquerda, entrou em fase final de tratamento e está prestes a entrar em transição.

Imagem: John Wesley