Jogo das cadeiras

E, agora, começa o jogo das cadeiras. Aquela turma que não logrou êxito nas eleições proporcionais, mas que teve uma boa votação, vai em busca do prejuízo na tetas do governo federal, estadual e municipal. Só falta terminar o segundo turno, para ver como as coisas vão ficar e onde serão gerados novos “postos de trabalho”. É ver para conferir…