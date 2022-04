Jogo do Samba grava novo single autoral “Aqui Jaz”

Banda paraense Jogo do Samba, está em estúdio para os ajustes finais do seu novo single autoral chamado “Aqui Jaz”, uma canção que o grupo preparou com todo o carinho e atenção para que o público receba esse novo trabalho de braços abertos e com o coração cheio de lembranças que serão trazidas à tona quando ouvirem a canção que fala de amor. A música retrata a situação de uma decepção amorosa e conta com composição de Rodrigo Meireles e Raoni Correia, contando ainda com arranjo de Ariran Albuquerque.

“Nossa nova música autoral, nosso novo bebê, estamos planejando soltar no mês do aniversário da banda, que é em novembro, como uma forma de presentear a galera que nos acompanha e que nos segue há muito tempo, e aos que estão nos conhecendo agora também, afinal, a música que fazemos é pra vocês, nosso público, ja já ela vai estar em todas as plataformas digitais pra vocês curtirem muito”, convida Ariran, integrante e arranjador musical do novo single da banda.

A banda que atualmente é sucesso em Belém, foi fundada por três amigos que ao brincarem de fazer música, notaram que tinham talento real para fazer aquilo acontecer. Ariran Albuquerque, Gabriel Cardoso e Stefany Nascimento, criaram a banda com o intuito inicial de tocar somente em encontro de amigos e família, mas ao surgir a oportunidade de se apresentar em um evento aberto ao público, os três se jogaram de cabeça nesse desafio que é fazer música de forma profissional.

Para somar com os três amigos, Ariram chamou mais alguns integrantes, Paulo Sérgio e Oranian Albuquerque, para ajudar eles naquele momento com aquela apresentação inédita na vida de cada um. Deu tão certo a sincronia do grupo, que os cinco amigos arrasaram na apresentação, e o público ficou pedindo mais músicas naquela noite: “Esse nosso primeiro show é muito marcante pra gente sabe, por que a gente não tinha experiência com o público, tocar pra uma galera, mas deu tão certo, que a gente pensou que nascemos pra fazer isso mesmo, e até hoje estamos por aqui”, recorda Oranian.

Hoje em dia, ao estarem todos reunidos em estúdio, dando prosseguimento para a gravação de um novo trabalho autoral, os integrantes olham para trás e visualizam o quanto já percorreram juntos, ao lado uns dos outros, para atingirem um objetivo em comum: viver da música e principalmente, dentro do estilo que toca seus corações: o samba.

“Pra gente é como estar vivendo um sonho sabe, passar por tudo que passamos e ver que hoje estamos concluindo mais um single, mais um trabalho fruto do nosso grupo, do nosso talento e dedicação, é sem dúvida muito marcante, realizador de verdade”, comenta Oranian.

Em breve os fãs que seguem e acompanham o trabalho da banda, vão poder curtir o novo single “Aqui Jaz”, que vai chegar com tudo nas plataformas digitais no mês de novembro de 2022, quando é comemorado o aniversário de fundação do grupo: “Vamos presentear vocês, nosso público, sem vocês não somos nada, aguardem que vai valer a pena”, adianta Oranian.