Jogo emocionante entre veteranos termina empatado na cidade de Curuçá

Os torcedores do município de Curuçá enalteceram o confronto tira-cisma entre a Seleção do Cassazum do Cinquentão e São José que terminou empatado em 2 a 2. O jogo realizado no campo do Curuçá agradou os torcedores pela movimentação das duas equipes que buscaram o gol desde o início, proporcionando aos goleiros Alex (Cassazum) e Beti (São José) realizarem defesas sensacionais que foram retribuídas com palmas dos torcedores.

Os gols foram das autorias de Jean e Diniz (Cassazum) e Fanta e Peça (São José). O Cassazum utilizou esses atletas: Alex Muralha, Joelcio, Chemont, Viana, Paulo Lopes, Landim, Augusto, Nelson, Délcio, Gilberto, Cruz, Alcyr, Frota, Jean, Rocha, Lauro, Mauro, Nivaldo, Yedo, Vieira, Nivaldo, Nelson, Luiz Cravo, Augusto Pinto, Darci Galo, Raimundo e Luiz Bragalha. O treinador Ronaldo Cardoso, supervisor, Mendes (Robusto) e o massagista, Maurício Mendes, liberaram todos atletas para o período das férias e marcou reapresentação para a segunda quinzena de Janeiro, com aval do presidente Yedo Mendes, o qual agradeceu a recepção proporcionada pelo desportista Beti, e com respaldo do prefeito Tarrafa.

Inclusive, já ficou acertado o jogo da revanche em 2023, marcado para Arena do Cassazum, em data ainda a ser definida.

Segundo o presidente do Cassazum, Yedo Mendes, foram momentos de grande emoção, confraternização e de lazer não apenas para os atletas do clube militar de Belém, como também, para a equipe que sediou acompetição, em Curuçá, no nordeste do Pará.

Imagens: Nonato Batista/Ronabar