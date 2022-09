Jogo importante agita associados do Cassazum neste domingo

O Campeonato Interno de Futebol do Cassazum, Categoria, Especial, prossegue neste domingo, 25, com o confronto envolvendo as equipes da Fraternidade e Estrela, onde, somente a vitória interessa para ambos prosseguirem na luta pela classificação da segunda fase da competição e isso vem mexendo com os dirigentes e torcedores dos times que só pensam na vitória. O jogo começará às 8h50, com arbitragem da Federação Paraense de Futebol.



Os resultados da última terça-feira foram esses: Santos Dumont 3 x 1 14 Bis e Gelobol Premium 3 x 2 Gelobol Alfa.



A categoria do Super Master prosseguiu na quinta- feira, 22. Os escores foram esses: Velhas Águias 3 x 0 Torino, com gols de Nivaldo, Augusto e Louzada, este de bela feitura cobrando falta. Águário 1 x 2 Gelobol, marcando Nelson e Monteiro, descontando Rodrigues para os perdedores. Ontem, o coordenador de esportes dos campeonatos, Ronaldo Cardoso, confirmou a programação da próxima terça-feira pela categoria Especial que é a seguinte: 18h, atuação, Fraternidade x Gelobol Premium; 19h20min, Extrela x 14 Bis e às 20h40min, jogarão,

Gelobol Alfa x Santos Dumont.



Imagens: Nonato Batista/Ronabar