Jogo-treino: Remo vence o Pinheirense por 4 a 1 no Baenão

Terminou em 4 a 1 a partida-treino entre Clube do Remo e Pinheirense, no Baenão. A partida serviu para que o técnico Ricardo Catalá possa fazer uma avaliação sobre a atuação e movimentação do grupo, conforme disse à reportagem de A PROVÍNCIA DO PARÁ.

O Remo realiza sua pré-temporada em Belém visando a estreia no Campeonato Paraense de Futebol Profissional 2024.

Catalá disse que nem considera como um jogo-treino. Para ele, tratou-se de um treino, oportunidade em que ele observou como estão os jogadores que estão em atividades desde o começo da temporada, no final do ano passado, e os recém-contratados, que chegaram ao Baenão no começo deste ano.

Também falou o técnico que o grupo tem trabalhado com intensidade bolas paradas, cobranças de penalidades, escanteios, mas reconhece que ainda falta muito trabalho para que a equipe esteja entrosada o suficiente para as escalações definitivas visando os jogos do Parazão.

TUNA

A Tuna Luso-Brasileira que, neste ano, disputará apenas o Parazão, faz sua pré-temporada em São João de Pirabas. A ideia é fazer uma boa temporada para reconquistar o direito de participar das competições nacionais como Copa Verde, Copa do Brasil e Brasileiro em 2025.

Imagens: Samara Miranda/Agência Remo