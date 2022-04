Jogos Abertos do Pará inicia premiação dos vencedores

Destaques do tênis de mesa, handebol e basquetebol abriram o pódio dos XI Jogos Abertos do Pará, em Bragança, local das competições da regional Rio Caeté. Com a vitória, as equipes já estão classificadas para disputarem a fase Estadual do evento esportivo. As competições seguem até este sábado (2).

Os primeiros resultados saíram para a modalidade tênis de mesa, onde no feminino, o município de Bragança conquistou os dois primeiros lugares, com as atletas Eliane Souza e Carla Silva. Já no terceiro lugar a vaga foi preenchida pelas atletas Fernanda Silva e Débora Pacheco, do município de Viseu. No masculino, os atletas Dennis de Brito, Jonathan Smith, ambos de Bragança, ficaram com ouro e prata, respectivamente, enquanto Wellington Silva, de Salinópolis, e Adriano Filho, de Viseu, com o terceiro lugar.

“A vitória foi muito boa, porque é a primeira vez que ganhamos de Bragança e isso é uma vitória, principalmente para mim que entrei na equipe não tem muito tempo. E o basquete é minha vida, agora rumo a Estadual”, disse Pedro dos Santos, atleta de basquete de Ourém.

O JOAPA termina neste sábado (2), com as finais do futsal, voleibol, futebol de areia, no ginásio do Corolão, ginásio do Maricotinha e arena da Alegria, respectivamente.

RESULTADOS

Tênis de mesa – Feminino

1° Eliane Souza (Bragança)

2° Carla Silva (Bragança)

3° Fernanda Silva (Viseu)

3° Débora Pacheco (Viseu)

Handebol – Masculino

1° Salinópolis

2° Bragança

3° Augusto Corrêa

Basquetebol – Masculino

1° Ourém

2° Bragança

3° Primavera

Texto: Bianca Rodrigues / Ascom Seel

Por Governo do Pará (SECOM)

Fonte: Agência Pará/Foto: Ascom