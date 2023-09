Jogos Abertos do Pará iniciam mais uma etapa regional em Bragança

Mais uma etapa regional dos Jogos Abertos do Pará (Joapa) iniciou na noite desta quarta-feira (27), na cidade-sede da regional Caeté, Bragança. O evento chega à sua 12ª edição e é promovido pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer (Seel), em parceria com a Prefeitura de Bragança.

A cidade bragantina foi escolhida para sediar, pela segunda vez consecutiva, a regional do Joapa. Ao longo de quatro dias de disputas, mais de 1.200 atletas competem em quatro modalidades esportivas: futsal, tênis de mesa, basquete, vôlei e futebol de areia.

O secretário de Cultura, Desporto e Turismo, Vinícius Reis de Oliveira, agradeceu a equipe da Secretaria de Esporte e Lazer, pela escolha do município em sediar o evento esportivo.

“É o segundo ano consecutivo que estamos recebendo esta etapa. Bragança é uma cidade que respira esporte e o nosso povo prestigia muito os eventos. Fico lisonjeado pela escolha e é por isso que é especial realizarmos, mais uma vez, a regional aqui no nosso município”, pontuou.

Abertura – A abertura de mais uma regional ocorreu no Ginásio Corolão e reuniu os atletas dos municípios de Ourém, Primavera, Bragança, Salinópolis, São João de Pirabas, Santarém Novo, Augusto Corrêa, Quatipuru, Colares, Altamira e Viseu.

Um dos momentos mais aguardados foi a entrada da chama olímpica, conduzida pela atleta Enilma Oliveira da Silva. Outro ponto alto da cerimônia é o juramento, que foi feito pelo esportista Mateus da Silva Rassy, atual campeão estadual do Joapa pela seleção de vôlei de Bragança.

O chefe da delegação de Viseu, Ediberto Gatinho, confirma que o torneio marca a integração dos municípios, além de incentivar o ingresso de jovens no mundo esportivo. Para ele, o esporte é uma ferramenta social importante no município.

“Esperamos o ano por esse momento. Trouxemos mais de 86 atletas para participar da regional. O Joapa não é só uma competição, é uma ferramenta social importante que incentiva os jovens na prática esportiva, socialização. Com o apoio que estamos recebendo, tenho certeza que iremos fazer um excelente trabalho aqui em Bragança’, garantiu o representante de Viseu.

A solenidade contou com a participação de autoridades locais, como o presidente da Câmara de Vereadores, Marinaldo Ambrósio da Silva; o prefeito de Ourém, Roberto Uchôa, vice-prefeito de Quatipuru, Edvaldo Aguiar.

Congresso técnico – Sendo um dos primeiros eventos dos Jogos Abertos, o congresso técnico é o momento para confirmação de participação do atleta e para esclarecer possíveis dúvidas sobre o regulamento.

A coordenadora da regional, Márcia Reis, deu as boas vindas às delegações e agradeceu pela parceria com a equipe municipal para a realização dos jogos.

“Quero agradecer a todos da equipe municipal de esporte pela ajuda que vêm nos dando desde o início para que pudéssemos realizar um evento maravilhoso. É com muita alegria que retornamos a Bragança para realização da regional”, pontuou.

Um dos organizadores do da regional, Yan Gatinho, chefe de delegação e diretor de esporte de Bragança, ressalta a importância da infraestrutura que o município oferece aos atletas, como transporte, alojamento e alimentação para que o evento ocorra com qualidade.

“A equipe da prefeitura está trabalhando de forma integrada para atender da melhor forma possível. Foram alguns meses de preparação e estamos empenhados em realizar a melhor regional que o Joapa já realizou este ano”, disse.

Os jogos terminam no próximo domingo (1º), com a final de futsal no Ginásio Corolão.

Texto: Bruna Cabral/Ascom Seel

Fonte: Agência Pará/Foto: Bruno Cecim/Ag Pará