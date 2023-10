Jogos Abertos do Pará premia campeões da regional de Caeté

O sábado, 30, foi decisivo para atletas de 11 municípios que fazem parte da regional do Caeté. Pelo segundo ano consecutivo, a cidade de Bragança, foi escolhida para ser sede da regional dos Jogos Abertos do Pará, realizado pela Secretaria de Esportes e Lazer (Seel) em parceria com a Prefeitura Municipal de Bragança.

Mais de 1200 atletas participaram do evento, disputando cinco modalidades. Os primeiros campeões foram conhecidos ainda na sexta, 29, com a final do tênis de mesa. Na manhã de sábado, a disputa pelos primeiros lugares iniciou com o basquete. Altamira foi o município campeão, em segundo, Ourém e Bragança, ficou em terceiro lugar.

O professor de educação física e técnico do time de Altamira, Jorge Farias, agradeceu o apoio para que a delegação participasse da competição. “Foram mais de 1000 km para participar da regional, onde disputamos com times com qualidade técnica muito boa. Mas a vitória veio porque realizamos uma preparação intensa e de muita sintonia com o grupo. Só tenho que agradecer ao apoio que recebemos ao longo do processo e vamos retornar com a medalha de primeiro lugar”, comemorou o treinador.

Uma das modalidades com o maior número de inscritos foi o futebol de areia, com 9 municípios participantes. “Cada vez mais o Joapa nos surpreende. Mesmo diante das limitações das delegações, em relação ao quantitativo de atletas, mostra o quanto são resilientes em jogos altamente disputados e superando seus próprios limites. Sem contar o apoio das torcidas que se fizeram presentes durante esses dias de competição, o que trouxe ainda mais notoriedade a essa modalidade”, destacou o árbitro Emmanuel Ribeiro, que atua nos jogos pelo segundo ano consecutivo.

TROFÉU EFICIÊNCIA

Além de conhecer os vencedores das modalidades, o Joapa também premia o município que mais acumulou pontos durante a competição. Desta vez, o município de Bragança, levou o troféu eficiência com 41 pontos.

Para o organizador dos jogos, o secretário de Cultura, Desporto e Turismo de Bragança, Vinícius Oliveira, a realização das competições no município foi um sucesso. “Nossa equipe estava integrada e empenhada para realizar uma das melhores regionais do Joapa. Conseguimos entregar um evento excelente, dando todo apoio e suporte aos municípios que participaram”, destacou o gestor.

A próxima regional será Capim, com cidade-sede em Tomé-Açú, nos dias 18 a 22 de outubro. E em novembro, será o encontro dos campeões das regionais na etapa estadual que será realizada em Belém, no mês de novembro.

VENCEDORES DA REGIONAL

Tênis Mesa

1⁰ Santarém Novo

2⁰ Bragança

3⁰ Viseu e Bragança

Basquete

1⁰ Altamira

2⁰ Ourém

3⁰ Bragança

Futebol de Areia (Feminino)

1⁰ Salinópolis

2⁰ Viseu

3⁰ Primavera

Futebol de Areia (Masculino)

1⁰ Ourém

2⁰ Santarém Novo

3⁰ Viseu

Futsal (Feminino)

1⁰ Viseu

2⁰ Ourém

3⁰ Colares

Futsal (Masculino)

1⁰ Bragança

2⁰ Augusto Corrêa

3⁰ Ourém

Vôlei (Feminino)

1⁰ Salinópolis

2⁰ Viseu

3⁰ Primavera

Vôlei (Masculino)

1⁰ Bragança

2⁰ Salinas

3⁰ Primavera

Imagem: Agência Pará de Notícias