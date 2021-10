Jogos de ação para celular Android

Os jogos de ação costumam ser os mais populares em qualquer plataforma de games. Muito desse sucesso deve-se à variedade de elementos que eles trazem, que podem variar desde um simples mata-mata, até um jogo mais complexo que exige mais estratégia e habilidade para concluir as missões.

Hoje o Voxel traz uma lista com diversos games de ação para você aproveitar no seu celular ou tablet Android. Confira:

O que são jogos de ação e como jogar?

Os jogos de ação geralmente envolvem combates corpo a corpo ou a utilização de armas. Eles variam desde games com a câmera em primeira pessoa, o famoso FPS, até outros jogos mais complexos cujo objetivo não é apenas eliminar seus inimigos, mas também completar uma série de missões com um bom agente no melhor estilo 007. Call of Duty é uma das maiores franquias entre os jogos de açãoFonte: Divulgação / Activision

Com a evolução dos consoles e PCs, o gênero vem se tornando cada vez mais popular e englobando diversas subcategorias. Entre elas, temos os famosos Battle Royales, que são games que colocam os jogadores juntos em uma grande arena, onde precisam sobreviver eliminando todos os outros inimigos até restar apenas um.

Outra subcategoria que também se tornou bem popular ao longo dos anos é a de jogos furtivos. Eles exigem que o jogador tenha muita cautela para realizar tarefas, sem ser descoberto por ser inimigos, ou fracassar com algum outro objetivo. Dentre os principais títulos temos as franquias Assassin’s Creed e Hitman. Hitman é um franquia de ação que exige mais furtividade dos jogadores do que um combate diretoFonte: Steam

E para completar, temos os populares jogos de tiro que, como o próprio nome sugere, colocam os jogadores no papel de um soldado ou atirador, com um variado arsenal para eliminar todos os oponentes pelo caminho. Dentre as franquias que se destacam temos Call of Duty e Battlefield.

Melhores jogos de ação para Android

Free Fire

Free Fire é um dos maiores fenômenos entre os jogos mobile dos últimos anos. No game, seu objetivo é sobreviver e eliminar os outros competidores em um enorme mapa que reúne até 50 jogadores. Se não bastasse, esse mesmo mapa vai afunilando com o passar dos minutos, fazendo com que na reta final todos fiquem próximos uns dos outros.

Free Fire é um dos jogos de ação mais populares da atualidadeFonte: Divulgação / Garena

O game ganhou muita fama por conta da sua jogabilidade simples e da possibilidade do jogo rodar até mesmo em aparelhos mais modestos. Isso fez com que o cenário competitivo no Brasil se expandisse rapidamente, fazendo com o que o país se tornasse uma referência no jogo. Curiosamente, essa semana, o game ganhou uma versão mais moderna, chamada de Free Fire Max Ela traz gráficos melhorados e roda apenas em celulares com um hardware mais potente.

GTA San Andreas

Um dos títulos mais icônicos de uma das franquias mais famosas do mundo dos games também possui uma versão mobile. GTA San Andreas coloca o jogador no controle do protagonista Carl “CJ” Johnson, que retorna à cidade de Los Santos para o enterro de sua mãe, mas acaba se envolvendo com gangues e passa a viver uma vida de crimes.

GTA San AndreasFonte: Steam

O capítulo é considerado por muitos como o melhor de toda a série Grand Theft Auto. E diante de tanta popularidade, a Rockstar anunciou recentemente que tanto GTA San Andreas, como GTA 3 e Vice City ganharão versões remasterizadas para consoles e PCs ainda este ano, e para Android e iOS em 2022.

Fortnite

Outro fenômeno do gênero Battle Royale é Fortnite. Porém, ao contrário de Free Fire que é exclusivo para a plataforma mobile, o game traz versões para praticamente todos os consoles e também para PC. No jogo, seu objetivo também é sobreviver em um mapa que começa a afunilar com o passar do tempo, entretanto, ao invés de 50, o game traz partidas de até 100 jogadores simultaneamente.

Fortnite é outro game Battle Royale de ação que virou uma febre nos celularesFonte: Divulgação / Epic Games

Fortnite conta com algumas vantagens em relação aos jogos do mesmo gênero. A primeira delas é a parceria com marcas, filmes e outros jogos famosos, o que rende skins como a dos heróis dos quadrinhos da Marvel, e personagens dos games Halo e World of Warcraft, e de filmes como Alien e John Wick. Além disso, o jogo também conta com um sistema de cross plataform, que permite que jogadores de um determinado console, enfrentem outros em um videogame ou plataforma diferente, como o PC.

Mortal Kombat Mobile

A franquia Mortal Kombat conta com um game mobile que faz um enorme sucesso. Mesmo sendo lançado na época em que Mortal Kombat X chegou aos consoles e PCs, ele traz um leque gigantesco de personagens, de diferentes versões do game, que podem ser desbloqueados com pontos do jogo ou através de micro transações.

Mortal Kombat Mobile é a versão para celulares do clássico game de lutaFonte: Play Store

Diferente das versões para consoles e PC, em Mortal Kombat Mobile você não tem o controle total do personagem. Em outras palavras, você não é responsável por movimentá-lo e realizar os movimentos para a realização de golpes, como “frente + trás + soco”. Você deve reunir seus melhores personagens para encarar outros lutadores em diversos modos de jogo, como as clássicas torres. Mas fique tranquilo, pois os famosos Fatalities não ficaram de fora.

Call of Duty: Mobile

A famosa franquia de ação Call of Duffy também conta com um game na versão mobile. Nele, é possível disputar os principais modos multiplayer do game, como o Team Deathmatch ou um modo com apenas franco atiradores.

Call of Duty também possui uma versão mobile para AndroidFonte: Play Store

Para completar, o game também aderiu a modo e traz um modo Battle Royale. Nele, 100 jogadores disputam partidas insanas onde vence aquele que conseguir sobreviver até o final. O jogo também conta com um amplo sistema de personalização onde é possível escolher skins para seus personagens e armas.

World of Warships Blitz

O game de guerra entre navios também conta com uma versão para celulares. World of Warships Blitz coloca os jogadores em batalhas navais, onde você deve comandar um grupo de encouraçados, cujo objetivo é eliminar a frota de seus adversário.

World of Warships Blitz leva as famosas batalhas navais em tempo real para o seu celularFonte: Play Store

O jogo chama atenção não apenas pelos belos gráficos, mas pelo combate em tempo real contra outros jogadores, fazendo com que a ação seja frenética e única. O jogo também traz um sistema de personalização e evolução das suas embarcações, podendo melhorar desde os tipos de barcos, até o arsenal que eles carregam.

Rules of Survival

Outro game do gênero Battle Royale, Rules of Survival vem ganhando espaço recentemente por conta do seu gameplay viciante e seu visual de qualidade. O título coloca 120 jogadores em uma mesma ilha, onde devem lutar pela sobrevivência, seja sozinhos ou com um grupo de até quatro participantes.

Rules of SurvivalFonte: Steam

O diferencial de Rules of Survival é a sua rede social interna. Nela, é possível encontrar jogadores para formar uma equipe, ou combinar batalhas e torneios contra adversários de toda parte do mundo.

Clash Royale

O famoso game de estratégia é outro fenômeno entre os games mobile. Em Clash Royale seu objetivo é destruir as torres adversárias enquanto protege as suas. Para isso, vale invocar as mais temíveis criaturas e convocar poderosos guerreiros para formar o seu exército.

Clash RoyaleFonte: Divulgação

O jogo também é conhecido pelo seu gigantesco cenário competitivo. Até hoje há diversos torneios pelo mundo onde centenas de jogadores travam batalhas em busca de prêmios em dinheiro, além do título de melhor jogador do cenário.

E você, gostou na nossa lista? ficou algum jogo de fora? Deixei a sua opinião aqui nos comentários.

