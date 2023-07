Johnny Depp foi encontrado desacordado em hotel, diz jornal

Foi revelado o suposto motivo de a banda de Johnny Depp, Hollywood Vampires, cancelar o show que faria em Budapeste, na Hungria, na última terça-feira (18). Segundo o site The Daily News Hungary, o ator foi encontrado inconsciente no quarto de hotel em que estava. Ele é o guitarrista do grupo.

De acordo com o portal, os médicos foram chamados até o local para examinar o artista. O astro foi visto bebendo horas antes do incidente. A causa do mal-estar não foi divulgada.

– Aqui está Johnny Depp bebendo uma hora antes de cancelar seu show devido a circunstâncias imprevistas. Ele provavelmente desmaiou novamente – escreveu uma internauta no Twitter.

Na última quinta-feira (20), a banda Hollywood Vampires soltou um comunicado no site oficial do grupo para justificar o cancelamento de outra apresentação que aconteceria na Eslováquia Segundo a nota, o show foi anulado devido às más condições do palco e do local.

A banda ainda reitera que o cancelamento no país não tem relação com o que aconteceu na Hungria e que todos os integrantes do grupo estão “seguros e saudáveis”. Johnny Depp participou das apresentações seguintes que aconteceram na Alemanha e na Polônia.

Fonte: Pleno News/Foto: GUILLAUME HORCAJUELO / POOL/EFE/EFEVISUAL