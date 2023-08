Joias com chocolate atraem o público no Festival Internacional do Cacau

A coleção “Joias com Chocolate”, criada e produzida por profissionais atendidos pelo Programa Polo Joalheiro, executado no Espaço São José Liberto, em Belém, alia criatividade, inovação e sustentabilidade às técnicas artesanais de produção das peças. A coleção, formada por 20 peças exclusivas, que utilizam o cacau como matéria-prima, está exposta no Festival Internacional do Chocolate e do Cacau – Chocolat Amazônia 2023, no estande da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme).

O evento começou na quinta-feira (17) e será encerrado neste domingo (20), no Hangar – Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, com entrada franca.

Além das joias que reúnem metais, gemas minerais e chocolate, o festival expõe mais de 200 peças com design que valoriza elementos da fauna, flora e cultura regional, e técnicas exclusivas de produção, como a incrustação paraense, que confere um colorido especial às peças com a utilização de pigmentos naturais.

As joias são encontradas no estande da Sedeme e no espaço do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-PA), que reúne mais de 20 expositores de joias do Espaço São José Liberto e de outros segmentos.

Reconhecimento – A comerciante Raimunda Oliveira, residente em Ananindeua, município da Região Metropolitana de Belém, esteve no estande da Sedeme e destacou a criatividade e originalidade dos designers do Programa Polo Joalheiro. Segundo ela, “as joias paraenses são conhecidas internacionalmente. Estou à procura de uma peça para presentear, e aqui irei encontrar joias com design exclusivo”.

“Eu acho extremamente fantástica a ideia de transformar em joias as riquezas da natureza. O cacau é uma delas. Isso faz com que o design seja totalmente diferenciado. É uma forma de mostrar que podemos transformar produtos da natureza em biojoias. A exposição está genial. Estou impressionada em ver o público apreciando aquilo que é da nossa origem, da nossa Amazônia”, ressaltou a dona de casa Nádia Henriques após visitar o estande

Coleção – Participam da mostra “Joias com Chocolate” os designers do Programa Polo Joalheiro Helena Mergulhão, Júlia Mendes e José Leuam. Helena Mergulhão apresentou na tarde de sábado (19) a coleção “Trilogia”, inspirada na folha do cacaueiro. As peças – pingente e anel – são produzidas com prata 925 no formato da folha do cacaueiro, com esmaltação em chocolate reproduzindo a planta helicônia.

Júlia Mendes apresenta a coleção “Colar Sabor Cacau”, com pingentes em calcita no formato do cacau, e brincos e pingentes inspirados na folha do cacaueiro, com chocolate na composição.

José Leuam expõe a coleção “Chocolate com Pimenta” e o “pingente na cuia”. A coleção conceitual foi produzida com a metalização da folha in natura do cacau, revestida de cobre. “Na superfície foi aplicada a técnica de pintura em metal com chocolate em pó”, informou José Leuam, acrescentando que o pingente na cuia foi produzido em prata em formato de cuia, e também recebeu aplicação de pintura em metal com chocolate em pó, detalhe que deixa nas peças o aroma do chocolate.

A programação do Festival do Chocolate e Flor Pará 2023 inclui ainda debates, cursos de gastronomia (com uso do chocolate de origem e derivados), capacitação para produção de buquê, cultivo de plantas e flores (com destaque para as orquídeas, que precisam de cuidado especial) e fórum sobre cacauicultura.

