Joice defende marido: ‘É mais fácil eu dar uma sova nele’

Internautas suspeitam que deputada tenha sofrido agressão doméstica

Nesta terça-feira (23), a deputada federal Joice Hasselmann se pronunciou após internautas apontarem que seu marido, o neurocirurgião Daniel França, poderia ser o responsável pelas lesões que ela apresentou na quinta-feira (22). A deputada disse: “É muito mais fácil eu dar uma sova nele do que ele ousar levantar a mão para mim”.

– De maneira muito canalha, estão tentando desviar o foco e colocar o meu marido em suspeição. Quem me conhece e conhece o Daniel sabe que é muito mais fácil eu dar uma sova nele do que ele ousar levantar a mão para mim. O meu marido é o tipo de homem que puxa a cadeira para eu me sentar, abre a porta do carro e me espera na porta de casa com uma taça de champanhe – disse ao jornal O Globo a deputada, que descreveu o marido como “um príncipe, incapaz de dar um tapinha no meu gato para assustá-lo”.

Joice veio a público nesta quinta dizendo que sofreu um atentado no sábado (17). Ela afirma que não se lembra de ter sido agredida, mas acordou no meio a uma poça de sangue, com cinco fraturas no rosto e uma na costela. Ela disse ainda que seu marido estava em casa, porém estavam dormindo em quartos separados devido a problemas com o ronco dele.

Segundo ela, ao acordar, não conseguia se levantar, então ligou para o marido, que a socorreu.

– Daniel foi a primeira pessoa a me socorrer, a exigir que eu fizesse as tomografias. É uma canalhice tentarem envolvê-lo nesse episódio. Isso tem um intuito de criar uma cortina de fumaça para que não se descubra a verdade. Não vou permitir. Se [o agressor] fosse meu marido, filho, pai ou irmão, eu teria denunciado e colocado na cadeia. Qualquer um que me conhece minimamente sabe disso – garantiu.

A deputada ainda disse que seu marido costuma brincar com os amigos dizendo “o que me causa mais medo é tomar uma coça da [minha] mulher”.

Fonte: Plenonews / Foto: Reprodução