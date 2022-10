Jojo: “No meu barco tem Deus, não casei pra separar”

A influenciadora Jojo Todynho usou as redes sociais no domingo (9) para dizer que seu casamento “não acabou”, e que seu marido Lucas Souza está retornando para casa. Em uma série de stories no Instagram, ela destacou sua fé em Deus e disse que Ele está no controle da sua vida conjugal.

Jojo conta que sua mudança de postura sobre a crise em seu casamento ocorreu após ela receber uma ligação de sua mãe, que é missionária. Segundo a artista, Deus usou sua mãe para falar com ela.

– No meu barco tem Deus, e ele só afunda se eu for tola. Minha mãe acabou de me ligar, e vocês sabem que minha mãe é missionária, e ela disse uma coisa para mim que é muito forte e que é a mais pura verdade: a gente não pode se deixar iludir, porque realmente, o diabo vem para matar, roubar e destruir. Mas aqui ele não destrói nada porque eu fui apresentada a Deus – assinalou Jojo.

Ela prosseguiu dizendo que está “marcada pelo Espírito Santo” e que não se casou para se separar.

– Quem está no controle da minha vida é Deus. Meu marido não vai embora não. Meu casamento não acabou porque foi Deus quem me deu. Eu já falei aqui que eu não me separo, eu fico viúva, ou morre ele, ou morre eu. Ou morre os dois. Eu não casei para me separar – acrescentou.

Jojo ainda refletiu, dizendo que Deus requer dela mudanças de comportamento. Ela contou que guarda sua Bíblia na mesa de cabeceira e faz suas orações diariamente.

– Sabe o que Deus quer de mim? Mudança. E sabe o que Ele faz? Ele me aperta onde me dói. E tá certo. Eu tenho que me aprumar mesmo porque eu estou meio perdida. (…) Então vocês anotem o dia de hoje, porque a Jordana que vocês estão vendo aqui vai ser uma nova Jordana. E eu tenho que passar, é necessário que eu passe por certas coisas para que eu aprenda – prosseguiu.

Ela ainda deixou um recado para aqueles que estavam comemorando o fim de seu relacionamento:

– Quem achou que ia fazer festa, guarde o bolo, guarde a ornamentação. Porque a palhaçada acabou – concluiu.

Fonte: Pleno News

Fotos: Daniel Pinheiro/AgNews