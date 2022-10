Jojo rebate marido e diz não estar sabendo sobre divórcio

A influenciadora Jojo Todynho se pronunciou logo após seu marido Lucas Souza publicar nas redes sociais que o casamento deles chegou ao fim. Em seus stories, no Instagram, a artista demonstrou tranquilidade e afirmou que não estava sabendo do fim da relação.

– Boa tarde, meus amores! Olha, gente, eu estou no shopping e vou sentar para ler tudo porque não estou nem sabendo de nada. Vim trazer minha afilhada para comprar o presente dela – disse.

Jojo afirmou que ela e Lucas tiveram uma “briga de casal, como todo mundo” e que “ele tomou a atitude dele”.

– Está tudo certo. Se ele tomou a atitude dele, está tudo maravilhosamente bem. E é isso, vamos curtir o sábado. Beijo, fiquem com Deus! – prosseguiu.

A influenciadora finalizou agradecendo as mensagens dos fãs e afirmando que ela “está bem”.

Após o pronunciamento de Jojo, Lucas afirmou que a reação dela já era esperada por ele.

– Essa é mais uma atitude que tem e mostra o quanto nosso relacionamento era insignificante para ela – avaliou.

Lucas também negou que o motivo da separação tenha sido comentários de Jojo acerca da vida sexual do casal.

– Eu não vou contar as situações que ocorreram que levaram ao término porque não vou expor a pessoa! Não tem nada a ver com a última polêmica que ela é minha primeira namorada e esposa! Na verdade, me orgulho muito disso! – completou o militar.

Fonte: Pleno News/Foto: Daniel Pinheiro / AgNews