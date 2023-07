Jojo se assusta após banheiro de cruzeiro alagar: “É o Titanic”

🤣 Curtindo as férias em um cruzeiro, Jojo Todynho mostrou que a viagem não se resume apenas a luxos. Nesta terça (11), ela relatou um perrengue que passou no banheiro do navio.



“O cano explodiu! Eu gritava: 'É o Titanic!’. Me deu um desespero."#metropolitanafm #jojotodynho pic.twitter.com/1eAvfpIDKB