Jojo sobre casamento às pressas: ‘Para não viver em fornicação’

Na última quarta-feira (16), Jojo Toddynho contou, por meio das redes sociais, que tem frequentado a igreja evangélica. A funkeira explicou ainda que um dos motivos para se casar rápido foi a crença de que não poderia viver em pecado.

– Deus transforma vidas e já me transformou. Já sinto desejo de ir à igreja, antes não sentia esse desejo. Tenho o desejo de orar? Um dos motivos que eu casei também foi para não viver em fornicação. Então é um processo. Mas essa vida de empresária, mãe de pet e futura evangélica não é fácil, não – falou.

Ela interagiu com os fãs por meio dos stories do Instagram.

Jojo explicou que frequentou a igreja durante a infância, mas tinha se afastado da religião durante a adolescência.

Casamento de Jojo Todynho e Lucas Souza / Fotos: Daniel Pinheiro/AgNews

No dia 29 de janeiro, a cantora se casou com o militar Lucas Souza, em cerimônia realizada em um sítio no Rio de Janeiro. Na ocasião, ela usou um vestido branco clássico de renda e grinalda, e caminhou sozinha até o altar, onde trocou alianças com o parceiro, de 21 anos, que vestia farda.

Durante os votos de casamento, Jojo revelou querer ter dois filhos. Ela também disse que o amado a ajuda a se reaproximar de Deus.

Fonte: Pleno News