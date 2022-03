Jojo Todynho diz que deixou igreja: “Não quero mais saber”

Jojo Todynho usou as redes sociais para revelar que não frequentará mais a igreja. A cantora contou aos fãs que recebeu muitas críticas por parte de evangélicos.

– Não quero mais saber de igreja. As pessoas, em vez de te dar forças, elas ficam te limando mais. Então, agora eu vou ficar do jeito que o mundo gosta. Crentes descansem, tá? – declarou.

Ela expressou arrependimento por ter exposto que estava indo aos cultos.

– Como vocês são puros e só vocês são crentes de verdade, pronto; vou continuar no mundo e vou continuar fazendo o meu trabalho. Maldita hora que eu fui dividir com vocês que estou indo à igreja (não irei mas). Ah, Senhor tenha misericórdia de mim, eu não tenho paciência.

A artista tinha o hábito de ir a uma igreja próxima à sua casa, no Recreio, Zona Oeste do Rio de Janeiro, segundo informações do portal Metrópoles.

Fonte: Pleno News