Jojo Todynho intensifica terapia para estrear na Globo: “Ansiosa”

“Eu nunca imaginei estar passando por tantas coisas maravilhosas”, disse Jojo

Jojo Todynho não só ganhou a última edição de A Fazenda como também será apresentadora de um canal pago da Globo. O programa será um talkshow exibido a partir de abril e terá toda a personalidade da funkeira no Multishow.

A dona do hit Que Tiro Foi Esse está ansiosa com o novo projeto: “Isso é algo extremamente importante para mim e para minha vida. Tenho me sentido cada vez mais grata a Deus, ao Universo, aos meus fãs e às pessoas que realmente torcem por mim”, contou.

Com a novidade, ela disse que aumentou suas sessões de terapia para controlar a ansiedade: “Eu nunca imaginei estar passando por tantas coisas maravilhosas e isso é uma prova que Deus nunca me deixou sozinha e nunca me desamparou”.

E ela faz questão de lembrar a todo tempo o quanto o novo programa é especial: “Eu estou feliz pra caramba e não tenho palavras para expressar o que estou sentindo”, conclui ela. A nova atração será patrocinada por uma famosa marca de cosméticos para cabelo e contará, inicialmente, com 8 episódios.