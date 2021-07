Jojo Todynho manda indireta após unfollow de Anitta

Jojo Todynho reagiu nas redes sociais depois que foi excluída da lista de amigos de Anitta no Instagram. A cantora e campeã de A Fazenda 12 mandou uma indireta sobre o unfollow, mas sem citar nomes.

“Todo mundo esperando eu abrir o meu bocão e falar, mas vocês vão ficar esperando, porque se eu começar a falar não vou parar”, disse Jojo. “Como diz a minha assessora, sou uma mulher business, não tenho tempo que as pessoas têm e nem quero ter. Tem coisa que não muda em nada”, completou.

Em outro vídeo, postado nos stories do Instagram, a cantora falou que não vale a pena entrar em brigas ou se envolver em polêmicas.

“Se você parar no meio do caminho para catar cada pedra que te tacam, você nunca vai sair do lugar. Você sabe quem você é? Então, deixa o povo falar. Eu prefiro, hoje, analisando várias coisas que aconteceram, ter paz do que razão, porque se eu abrir a minha boca não vai dar certo e eu não vou ganhar nada com isso. E, olha, eu estou ganhando muito quietinha, então prefiro estar quietinha, na minha, trabalhando. É isso que eu quero: paz.”

Além de Jojo, segundo a colunista do R7, Keila Jimenez, Anitta parou de seguir os amigos Gabriel Medina, Nego do Borel, Lary Bottino. O ex-namorado, o influenciador digital Gui Araújo, também foi excluído da lista.