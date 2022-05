No último sábado (21), Jojo Todynho usou as redes sociais para publicar uma foto ao lado do marido, Lucas Souza. Ela revelou ainda o desejo de ser mãe.

A cantora disse que seu “útero está coçando”.

– Que façamos dos nossos sonhos realidade. Um dos mais desejados, que Deus nos abençoe com um baby. Útero está coçando. #ripasemparar #festinhadalavinia – escreveu a artista.

Ela está casada com Lucas desde janeiro.

Fonte: Pleno News

Foto: Daniel Pinheiro / AgNews