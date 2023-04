Jojo Todynho se “estressa” com colegas da faculdade: ‘Me alterei’

Cursando Direito desde março, Jojo Todynho usou os stories do Instagram na noite desta quinta-feira (13), para expor seu incômodo com alguns colegas de classe. A artista afirmou que está estressada por não poder participar de debates em aula sem ser filmada.

– Minha cabeça está explodindo. Se tem uma coisa que ultimamente tem me deixado muito estressada, é que toda vez que tem algum trabalho, algum embate em sala, para expor a opinião, o povo fica me filmando – contou.

Segundo a famosa, ela está na faculdade como Jordana, não como Jojo Todynho e, portanto, deve ser tratada como todos os alunos, pois também paga sua mensalidade como qualquer outro.

– Eu sou aluna como todo mundo. Hoje eu não aguentei e já dei uma alterada. Não é possível! Da próxima vez, vou falar diretamente com a pessoa: “Está com algum problema?”. E ai, vão me odiar. Isso é estressante – completou.

Jojo também criticou a problematização de presentear os colegas de classe com lanches; ação que também foi filmada por alguns. Ela garantiu que a atitude solidária faz parte de sua criação e não é pensada para “aparecer”, pois entende como “questão de bom senso e empatia”.

– Eu não preciso mostrar. Sou essa pessoa aqui e ponto – ressaltou.

*AE

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/Instagram