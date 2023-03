Jojo Todynho se frustra em seu primeiro dia na faculdade

Muito empolgada com seu primeiro dia de aula no curso superior de Direito, Jojo Todynho acabou se frustrando. Nesta segunda-feira (6), a nova universitária voltou para casa porque, em vez de aula, estava ocorrendo trote com os calouros na faculdade.

– Tô (sic) indo embora, não tem aula, está tendo um evento dos veteranos com os novatos, para conhecer a faculdade. Esse negócio de trote não é para mim. Se vir pintar minha cara, minha blusa, o pau quebra. Eu vou vir com a mesma roupa quarta-feira. Nem gastei o look. Faculdade aqui, do ladinho de casa – disse por meio de stories.

Antes de sair de casa, a famosa havia compartilhado com os seguidores o seu material de estudo, com direito uma mala de rodinhas cor de rosa. Ela chegou a questionar os fãs se estava levando coisas demais para o primeiro dia.

As críticas e comentários negativos sobre sua nova fase não passaram despercebidos pela cantora.

– Não se preocupem comigo, tenho cinco anos para muitas coisas acontecerem na minha vida. Enquanto isso, vão captar clientes. Vocês estão muito preocupados com códigos, vão transar. Vocês precisam liberar serotonina, e é muito estresse, eu sei. Mas não desmotivem as pessoas, incentivem. Beijos da doutora – rebateu.