Jojo Todynho simula discussão com Eva e diverte internautas

Nesta segunda-feira (3), a cantora Jojo Todynho decidiu compartilhar um suposto pedido que faria a Deus no juízo final. Enquanto tentava se arrumar, a futura advogada se estressou pelo fato de que as “mulheres sofrem muito” e garantiu que, antes do seu julgamento final, terá uma boa conversa com Eva, a primeira mulher da humanidade.

De acordo com os relatos bíblicos, descritos no livro do Gênesis, Eva foi tentada pela serpente a desobedecer a Deus. A mãe dos seres humanos não caiu apenas em tentação, mas levou junto com ela o primeiro homem da Terra, Adão.

Como consequência da desobediência do primeiro casal, Deus decidiu sentenciar a humanidade a viver sob dificuldades. Também, a terra foi amaldiçoada. Assim, para sobreviver, o casal teria que trabalhar duro e Eva, e todas as mulheres, daria à luz, com muitas dores de parto.

Para Jojo, as mulheres não merecem passar por tanta adversidade. E em seu reels, ela supõe que Eva acha que a vida “é um morango” e questiona por que não deixou Adão “pegar a maçã sozinho”. Depois, vai enumerando as dores de ser mulher e berra: “A mulher não tem um dia de paz!”.

Em resposta ao desabafo de Jojo, diversos internautas, a maioria mulheres, disseram que se sentiram representados com a publicação. Alguns afirmaram até mesmo que se identificaram com o estresse simulado pela cantora.

A cantora Elaine Martins caiu na gargalhada com a publicação de Jojo. Quem também não deixou de comentar com uma risada foi a bispa Fernanda Hernandes, filha do Apóstolo Estevam e Bispa Sonia Hernandes e ainda as pastoras Naiane Câmara e Sarah Sheeva.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/Redes Sociais