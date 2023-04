Jojo Todynho tem carro de luxo riscado: ‘É de se revoltar’

Jojo Todynho mostrou nas redes sociais que teve o carro riscado ao estacionar na rua.

A cantora disse que foi até a casa de um parente em Bangu, no Rio de Janeiro, e logo depois da visita percebeu os arranhões na porta do veículo.

“Vou mostrar para vocês uma coisa que aconteceu domingo em Bangu, passaram a chave no meu carro. Isso aí é galho fraco e diz muito sobre a pessoa que fez isso. Depois falam: ‘Nossa, a Jojo é chata’. Tá tudo certo. Sábado eu passei o dia fazendo trabalho de faculdade e não teve nada disso. Meia hora que fiquei no meu dindo, fizeram isso. Eu entrego nas mãos de Deus, porque, se fosse nas minhas…”, disparou Jojo nos stories do Instagram.

A cantora e campeã de A Fazenda 12 ainda contou que um amigo teria visto duas pessoas “rondando” o carro no momento em que ela estava na casa do familiar. “O que leva uma pessoa a arranhar o carro dos outros? Fico triste com isso? Fico triste e revoltada. Realmente, é de se revoltar. Mas está tudo certo”, completou.

