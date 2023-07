Jorge Aragão é diagnosticado com raro tipo de câncer

O cantor Jorge Aragão, de 75 anos, foi diagnosticado com um linfoma não Hodgkin – um tipo de câncer que acomete o sistema linfático. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do artista, por meio do perfil oficial do sambista no Instagram, neste sábado (15).

Ainda de acordo com a nota, o músico dará início ao tratamento imediatamente.

– O artista iniciará imediatamente o seu tratamento e segue confiante, sob o cuidado da hematologista Caroline Rebello, e contando com o apoio, orações e energias positivas de todos para seguir tranquilo – completa a nota.

Não foi divulgado a unidade de saúde onde ocorrerá o tratamento.

De acordo com informações do Instituto Nacional do Câncer (INCA), o linfoma não-Hodgkin (LNH) é um tipo de câncer que apresenta origem em células do sistema linfático e se espalha de maneira não ordenada. Há mais de 20 tipos diferentes de linfomas não-Hodgkin.

Os atores Edson Celulari, Caike Luna e Reynaldo Gianecchini são alguns dos famosos que já foram diagnosticados com este tipo de câncer.

Fonte: Pleno News/ Foto: Rogério Fidalgo / AgNews