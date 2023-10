Jorge Aragão revela que está em remissão completa de linfoma

O cantor Jorge Aragão revelou nesta sexta-feira (27) que está em remissão completa do linfoma não Hodgkin, doença que ele descobriu em julho deste ano.

O tratamento com quimioterapia começou assim que o tumor no sistema linfático foi descoberto. Agora, juntamente com a médica hematologista Caroline Rebello, a equipe do artista comunica a cura.

– O paciente Jorge Aragão apresenta remissão completa no último Perscan realizado e só está faltando o último cacicai, previsto para ser realizando no dia 1 de novembro, para terminar o tratamento – diz a assessoria.

A remissão é quando não existem mais sinais do câncer no corpo do paciente, apontando para o sucesso do tratamento.

Em agosto, Jorge Aragão falou sobre o tratamento em entrevista ao programa Fantástico, da Rede Globo, chorando e falando das questões difíceis da quimioterapia, como perder o cabelo e a barba.

Fonte: Pleno News/ Foto: Rogério Fidalgo / AgNews