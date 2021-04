Jorge e Mateus lançam álbum de inéditas nesta quinta-feira (22/4)

Os bastidores da produção foram mostrados em um documentário em parceria com a Brahma

A dupla Jorge & Mateus lança nesta quinta-feira (22/4) um álbum com faixas inéditas. O projeto, batizado de Tudo em Paz, chega às plataformas digitais e ao canal oficial dos sertanejos no YouTube a partir das 20h.

Há uma semana, os bastidores da produção foram mostrados em um documentário em parceria com a Brahma. Nele, a dupla explica o processo de construção do disco — da concepção das faixas a história por trás de cada uma delas — e ainda dá spoilers com trechos das principais canções.

O programa, dividido em cinco episódios, está disponível no site da marca de cerveja, onde também é possível participar de uma ação promocional do novo disco e ganhar uma geladeira autografada pela dupla.