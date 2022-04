Jorge Paulo Lemann diz que Brasil terá um novo presidente

Empresário deu declarações durante um evento nos EUA, no último sábado

No último sábado (9), o empresário Jorge Paulo Lemann afirmou que o Brasil terá “um novo presidente”. Ele deu declarações durante uma entrevista para a Brazil Conference, evento promovido por estudantes brasileiros da região de Boston, nos EUA. As informações são do Poder360.

– Temos uma eleição em andamento no Brasil e nós teremos um novo presidente. Meu objetivo básico é tentar melhorar a educação. Estamos preparando um novo kit de como melhorar a educação no Brasil, que é o que eu acho que o Brasil mais precisa – falou.

De acordo com a Forbes, Lemann é o brasileiro mais rico do mundo. Ele é dono da cervejaria Ambev, das marcas Brahma e Skol, além de sócio da 3G Capital, e tem uma fortuna avaliada em 16,2 bilhões de dólares (R$ 76,1 bilhões).

Foto: Reprodução/Print de vídeo YouTube Na Prática

Pleno.News