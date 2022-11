Jorginho não continua no Vasco em 2023

Apesar de confirmar o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, o técnico Jorginho não seguirá no comando do Vasco da Gama em 2023. O treinador foi comunicado nesta quarta o seu desligamento do time carioca e deixa o clube juntamente dos seus auxiliares Joelton Urtiga e Bebeto Sauthier.

O contrato de Jorginho com o Vasco se encerraria ao final deste ano, mas o Diretor Paulo Bracks já comunicou o treinador que não será renovado para a próxima temporada. A informação é do ge.

A partir de 2023, o Vasco passa a contar com investimento externo e deve reformular totalmente o seu grupo de jogadores. Jorginho chegou ao Vasco em setembro após o cruzmaltino passar meses sem um treinador, mas venceu apenas cinco dos seus 10 jogos e conseguiu o acesso apenas na última rodada.

