Jornada de Gratidão aos Povos Negros inicia em Belém e reverencia a irmã África pela construção da Amazônia

Um ato de agradecimento e reconhecimento por toda contribuição que as pessoas negras deixaram para a cidade de Belém. É com esse sentimento que acontece nesta segunda-feira, 28, e terça-feira, 29, a ll Jornada de Gratidão aos Povos Negros, que teve abertura nesta segunda-feira, 28, no Hangar – Centro de Convenções e Feiras da Amazônia.

A Jornada de Gratidão, que este ano homenageia o país africano de Guiné-Bissau, é uma realização da Prefeitura de Belém, por meio da Coordenadoria de Relações Internacionais (Corint), faz parte da programação do Novembro da Consciência Negra, mês dedicado à luta do povo preto por igualdade e respeito, que culmina no Dia da Consciência Negra, lembrado sempre no 20 deste mês.

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, prestigiou a abertura da ll Jornada e Gratidão aos Povos Negros. Para ele, “a presença em Belém de povos irmãos da África é a presença construtora do futuro justo, feliz e igualitário”, afirmou Edmilson Rodrigues.

Ao falar da luta contra o racismo, Belém ganha notoriedade, porque é a primeira cidade da região Norte a efetivar um Estatuto de Igualdade Racial.

“Belém é o sétimo município do Brasil, entre os mais de cinco mil, a ter uma lei que trata dos direitos para a comunidade negra”, ressaltou o prefeito. E garantiu que “não vai ficar só nisso, pois seguimos na criação de políticas públicas voltadas para a população negra”.

O estatuto é um Projeto de Lei da vereadora Lívia Duarte (Psol) e foi sancionado pelo prefeito Edmilson Rodrigues em 9 de maio deste ano, como Decreto nº 9.769/2022. Ele visa a defesa dos direitos raciais individuais e coletivos, o combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnico-racial.

Ancestralidade – “É muito legal saber que a Prefeitura valoriza a nossa ancestralidade. Hoje agradecemos aos povos que vieram forçados para esse território, que trabalharam muito para construir esse país. Estamos falando de reconhecimento”, destacou a advogada e ativista racial Darla Farias, que participou da programação.

“Nós podemos dizer que na Guiné-Bissau está na nossa ancestralidade negra, porque foi de lá que praticou quase que 90% dos negros escravisados em nossa região amazônica”, explicou o coordenador de Relações Internacionais de Belém, Luiz Arnaldo Campos, sobre a escolha do país homenageado.

O embaixador da Guiné-Bissau no Brasil, M’bala Fernandes, esteve na abertura do evento e na oportunidade disse que “é muito importante lembrar o passado e reconhecer o presente para fortalecer uma relação entre os povos e é por isso que estamos unidos aqui”.

Durante dois dias a Jornada irá promover no Hangar, gratuitamente, debates, programação cultural e mostras de cinema que apresentam contribuições do povo africano à Amazônia, sobretudo, ao que se refere à construção cultural e social na região.

Além das falas das lideranças presentes, a abertura da Jornada de Gratidão aos Povos Negros contou com desfile de Moda Africana Contemporânea do estilista de Benin, Israel Housson, que apresentou peças autorais inspiradas na cultura africana.

Confira a programação do segundo dia:

Dia 29/11 – terça-feira

10h – Sala Multimídia

Mesa Redonda: A Rota Transatlântica- Os Caminhos de Belém e Guiné-Bissau

Expositores: José Alves Souza Júnior- UFPA, José Maia Bezerra Neto- UFPA, Afonso Benevides- Vodunço Ahonssi do Tambor de Mina e Fernando de Mello, Diplomata Brasileiro em Bissau.

Mediação: Elza Rodrigues, Coordenadoria Antirracista- Prefeitura de Belém

14h – Auditório Marajó

Debate O Pensamento Libertador de Amílcar Cabral

Expositor: Ricardo Ossagô- UNILAB.

Intervenções de Isaías Varela – Prefeito de São Domingos/Cabo Verde e de Paulo Varela, poeta de Cabo Verde.

Mediação: Célia Maracajá- Núcleo de Artes Semad- Prefeitura de Belém

16h – Auditório Marajó

O Cinema Guineense de Flora Gomes – projeção do filme Pó de Sangue e debate com Carolin Ferreira- Unifesp

18h – Auditório Marajó

Mesa Redonda: Belém – Guiné-Bissau – África: Caminhos da Amizade e Cooperação

Expositores: M’bala Fernandes, Embaixador da Guiné Bissau no Brasil, Fernando de Mello, Diplomata da Embaixada do Brasil na Guiné-Bissau, Luiz Arnaldo Campos- Relações Internacionais da Prefeitura de Belém e Jacqueline Freire-UFPA.

Mediação: João Colares – UEPA, Projeto Djumbai.

19h30h – Palco

Show de Encerramento com o Grupo Acena.



Texto: Fabricio Lopes

Fonte: Agência Belém/Foto: Joyce Ferreira