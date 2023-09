Jornada de Turismo e Hospitalidade debate COP 30, experiências e tendências em Santarém 

Representantes da Secretaria de Estado de Turismo (Setur) participaram e palestraram na I Jornada de Turismo e Hospitalidade, entre os dias 27 e 29 de setembro, em Santarém, na região do Tapajós. Os três dias de reflexão reuniram gestores de órgãos públicos federais, estaduais e municipais, entidades do setor empresarial e organizações da sociedade civil.

Com o tema “Construindo caminhos para o desenvolvimento sustentável nas regiões turísticas do Tapajós”, o evento foi uma promoção do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFPA), com o objetivo de discutir propostas e soluções para a construção de uma Amazônia sustentável, que receberá a atenção de todo o planeta como sede da COP-30 em Belém e como as questões ambientais podem impactar o turismo no Pará.

“O propósito do evento foi é de trazer reflexões quanto às tendências, oportunidades e desafios que os setores do trade turístico tem para as regiões turísticas do Tapajós, considerando que o Estado do Pará será palco de debates mundiais com a COP-30 e que o município de Santarém está cotada para ser subsede do evento, o que será oportuno para reafirmar ou repensar nas práticas do turismo na região do Tapajós”, afirma o turismólogo e coordenador do Programa de Regionalização do Turismo (PRT) na Setur, Cleber Gomes.

Os dias do evento foram divididos em três grandes eixos de discussão: “Turismo no Tapajós e as Perspectivas para a COP-30”, “Experiências e Oportunidades do Turismo em Unidades de Conservação” e “Tendências, Oportunidades e Desafios para Empreender no Tapajós”.

Com a participação de gestores de Unidades de Conservação Federais/Estaduais, foram exploradas as oportunidades e desafios no desenvolvimento do turismo em áreas protegidas. Enquanto empreendedores locais compartilharam suas iniciativas inspiradoras, desde o turismo sustentável até a gastronomia e hospedagem, além de entidades representativas do setor.

“Pela visão da esfera pública, apresentamos as perspectivas e desafios da região com foco na COP 30. No caso falamos dos principais projetos de infraestrutura apoiados e realizados pela Setur nos municípios de Santarém e Belterra, além da importância de ampliar a participação de municípios da região no Mapa Brasileiro de Turismo”, concluiu Cleber Gomes.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação