Jornal diz que Mbappé definiu ida para o Real Madrid

Parece que umas da principais novelas do futebol internacional está próximo do fim. Segundo o jornal alemão Bild, Kylian Mbappé estaria decidido a deixar o Paris Saint-Germain rumo ao Real Madrid em julho deste ano, quando vence o contrato com o PSG.

O clube parisiense tenta sem sucesso uma renovação com o craque, que poderá assinar com qualquer clube sem pagar multa. O salário do francês no Real Madrid seria de 70 milhões de euros (cerca de R$ 374 milhões), e ele ainda receberia 125 milhões de euros (aproximadamente R$ 668 milhões) de bônus, revelou o jornal alemão.

Ainda segundo o jornal Bild, Mbappé fecharia com o clube merengue por cinco anos. Se de fato Mbappé for para o Real, ele irá formar um quadrado mágico no ataque merengue, ao lado de Vinicius Junior, Rodrygo e Jude Bellingham.

Fonte: Portal Super Craques/Foto: DIvulgação