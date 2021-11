Jornal espanhol detona desempenho de Reinier na Europa: “Caso perdido”

A fase de Reinier não é das melhores. Sem muito espaço no Borussia Dortmund, o brasileiro de 19 anos foi duramente criticado nesta sexta-feira (5/11) em uma publicação do jornal AS, da Espanha. Contratado pelo Real Madrid em 2020 e emprestado pouco tempo depois para o Dortmund, atacante não conseguiu se firmar em nenhuma das duas equipes e foi classificado como um “caso perdido”.

Reinier faz parte da estratégia do clube espanhol de contratar jovens jogadores, assim como foi feito nos casos de outros dois brasileiros: Vinicius Junior e Rodrygo. No entanto, o jogador não conseguiu emplacar uma sequência em nenhuma das duas equipes.

Em agosto do ano passado ele foi emprestado ao clube alemão, sob a expectativa de ganhar mais rodagem, mais oportunidades para, posteriormente, retornar mais experiente. No entanto, mesmo com as mudanças de treinador na equipe aurinegra, Reinier segue sem conseguir jogar.

Em 2020 o jogador atuou por apenas 339 minutos. Sob o comando de Lucien Favre, o atacante mal tinha confiança. Com Edin Terzic no comando em dezembro, Reinier começou a ganhar mais chances, mas apenas como opção no 2º tempo. Já com Marco Rose, que assumiu no início do ano, o jogador voltou a perder espaço. Pelo que aponta o AS, o estilo de jogo não agrada o treinador, que vê os dribles do atacante como um atraso para as transições.

Nesta temporada, Reinier tem apenas uma partida como titular, contra o modesto Ingolstadt, da 2ª divisão alemã pela Copa da Alemanha.

Recentemente, o pai do jogador deu uma entrevista dizendo não saber o que ocorria na equipe alemã e classificou a situação como “muito estranha”.

