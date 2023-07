Jornal espanhol exalta ‘nova superestrela’ do Brasil e vê ‘substituta’ para Marta”

Mais do que vencer em sua estreia na Copa do Mundo feminina, nesta segunda-feira (24/7), o Brasil empolgou na goleada por 4 a 0 sobre o Panamá em Adelaide, na Austrália, pelo Grupo F. O grande destaque no Estádio Hindmarsh foi a meia Ary Borges, que cravou um hat-trick. Seu feito ganhou repercussão internacional.

O jornal ‘Marca’ cravou em sua manchete: “O Brasil tem uma superestrela”, enaltecendo, assim, a grande performance da atleta ex-Palmeiras.Ary Borges anotou três gols na estreia do Brasil na Copa do Mundo – Foto: Thais Magalhães/ CBF

O veículo espanhol foi além. Afinal, assegurou que a equipe Canarinha tem no talento de Ary Borges a substituta ideal para a craque Marta, que iniciou entre as reservas e participa de seu último Mundilal.

“Para a reta final do jogo, a veterana Marta fez uma aparição em campo. Seguramente que em substância e forma este não é o seu campeonato com maior destaque, mas ver como acelera as suas opções para levantar o Mundial aos 37 é um bom sintoma, presenciando também a futebolista que poderá substitui-la a nível internacional (Ary Borges)”, dizia a publicação.

O Brasil lidera o Grupo F com três pontos e terá pela frente no sábado (29), às 7h (de Brasília) a França. Mas, apesar de serem uma das favoritas ao título, as europeias decepcionaram em seu primeiro jogo e apenas empataram com a Jamaica. Em caso de vitória sobre as francesas, a Seleção dirigida por Pia Sundhage garante classificação. O último compromisso das brasileiras será diante das jamaicanas em 2 de agosto, tanbém às 7h.

