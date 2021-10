Jornal exibe filme pornô no lugar de previsão do tempo. Veja vídeo

A meteorologista ainda fez um comentário de duplo sentido, o que deixou a cena ainda mais constrangedora

Um erro do canal norte-americano Krem viralizou pelo mundo nesta última semana. Os internautas não perdoaram a produção, que exibiu um trecho de um filme pornô no momento em que deveria ser a previsão do tempo. Enquanto o vídeo passava, duas apresentadoras liam a nota ao vivo sem notar o equívoco.

A meteorologista ainda fez um comentário de duplo sentido, ao dizer que: “Não pode durar para sempre, mas pode durar até o início da semana, pelo menos. E parece que vamos ter alguns dias bônus de bom tempo depois de um fim de semana ameno e temperaturas lindas”.

Depois do boom inesperado nas redes sociais, o jornal se retratou por meio de nota e disse que “um vídeo impróprio foi ao ar na primeira parte do programa. Estamos trabalhando diligentemente para garantir que algo assim não aconteça novamente”.

A TV ainda investiga se houve algum ataque cibernético ou falha no sinal da emissora.

Veja o vídeo:

Fonte Metropoles