Jornalista ex-Globo dá recado a quem celebrou lesão de Neymar

A jornalista Janaina Xavier, que deixou a Globo em maio deste ano, saiu em defesa de Neymar por meio de um vídeo publicado nas redes sociais. A comunicadora rechaçou os que comemoraram o fato de o atleta ter deixado o primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo por conta de uma lesão. Nas palavras de Janaina, é a velha “síndrome de vira-lata” do brasileiro, além de misturar política com tudo.

– O brasileiro tem síndrome de vira-lata […] Para quê torcer por um atleta talentoso, protagonista, vencedor, craque, o melhor que temos…Bons são os outros, os dos outros: Messi, Cristiano, Lewandowski – ironizou.

A jornalista aponta hipocrisia nos adeptos do discurso do amor. Neymar declarou abertamente apoio à reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL).

– Ouvi falar que o amor está no ar, que amor? […] Qual o problema de vocês que comemoram nesse a lesão de Neymar, que enfiam política em tudo, que mistura eleição com futebol e por causa disso aplaude um profissional que sai de campo chorando – questionou.

Janaina, de 43 anos, foi jornalista esportiva do Grupo Globo por 23 anos e atuou em diversos programas no SportTV.

Confira sua crítica completa: