Jornalista Glória Maria deixa duas filhas adolescentes

A jornalista e apresentadora Glória Maria, que faleceu na manhã desta quinta-feira (2) no Rio de Janeiro, deixa duas filhas adolescentes: Maria, de 15 anos, e Laura, de 14. As duas foram adotadas pela comunicadora em 2009, após uma viagem dela à Bahia.

De acordo com o jornal O Globo, Glória se encantou com Maria durante um trabalho voluntário em um orfanato em Salvador. Após conhecer a menina, ela também se apaixonou por Laura, mas sem saber que as duas eram irmãs biológicas. A partir disso, a jornalista decidiu adotar as duas.

Ao todo, o processo de adoção das jovens levou 11 meses para ser concluído. Durante esse tempo, Glória chegou a mudar de estado para ficar mais perto das crianças enquanto o processo tramitava na Justiça. Desde que adotou as meninas, Glória fazia diversos registros das filhas nas redes sociais em momentos do cotidiano, como aulas de balé e férias em família.

Na última postagem sobre as filhas feita no Instagram, em setembro do ano passado, Glória lamentou não poder acompanhar as filhas no Rock in Rio por causa de sua saúde.

– Foram com a minha comadre Verônica, e a madrinha Júlia. Se divertiram, mas, se Deus quiser, no próximo evento vamos estar juntas. Por enquanto preciso me cuidar. Mas tenho fé, e logo estarei de volta brilhando – escreveu Glória na legenda.

Glória morreu na manhã desta quinta em decorrência de um câncer no cérebro. A jornalista estava internada no Hospital Copa Star, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Em 2019, ela foi diagnosticada com câncer de pulmão, que depois evoluiu para um quadro de metástase no cérebro. A apresentadora vinha fazendo tratamento com radioterapia e imunoterapia.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal