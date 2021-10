Jornalista lança obra sobre as tragédias fluviais no Pará

O jornalista Evandro Corrêa, editor dos sites Para News e o Antagônico, lança, nesta quinta-feira, 14, o livro “Sobral Santos II e Novo Amapá – 40 anos das tragédias que abalaram o Brasil.” A noite de autógrafos acontecerá a partir das 19 horas, no auditório da Livraria Saraiva, no 2º piso do Doca Boulevard Shopping.



A obra, que traz o selo da Editora Marques, relembra os bastidores dos maiores naufrágios registrados nos rios amazônicos, dentre os quais o Sobral Santos II e Novo Amapá, barcos que foram a pique em 1981, ceifando a vida de mais de 600 pessoas.



O livro também relata detalhes de tragédias mais recentes, como o naufrágio do navio Ana Karolinne III, que afundou no ano passado, matando mais de 40 passageiros. Os naufrágios do Correio do Arari, Rebocador da Bertolini, Haidar Beirute, Capitão Ribeiro e São José do Acará também são relembrados na obra de reportagem, que levou mais de dois anos em produção e tem 364 páginas, com depoimentos e relatos de sobreviventes, autoridades e parentes de vítimas de 40 naufrágios registrados nos rios da Amazônia.



A obra também será lançada em Santarém, no dia 19 de outubro (terça-feira), no auditório do hotel Barrudada, a partir das 19 horas e também em Itaituba, no dia 21 de outubro, no auditório do hotel Acácia, a partir das 20 horas.

Segundo o jornalista Evandro Corrêa, a obra resgata a história problemática da navegação fluvial no Pará e mostra em que estágio esse tipo de transporte se encontra nos dias atuais.