Jornalista que criticou Djokovic por vacina morre após mal súbito

O jornalista Mike Dickson, correspondente de tênis do jornal Daily Mail, morreu aos 59 anos após sofrer um mal súbito durante a cobertura do Australian Open, em Melbourne, na última semana. A morte dele foi anunciada pela esposa Lucy, nas redes sociais, na última quarta-feira (17). Nos últimos anos, ele ficou marcado por criticar o tenista Novak Djokovic, que é contrário à vacinação obrigatória contra a Covid-19.

– Novak Djokovic continuará a ser um herói para alguns, mas para muitos ele destruiu irremediavelmente sua reputação – escreveu o jornalista em uma das críticas.

Apesar das críticas, Djokovic prestou homenagens ao jornalista por meio de publicação na rede social X, antigo Twitter.

– Condolências à família de Mike Dickson. Descanse em paz – escreveu.

Dickson, que morava em Wimbledon, na Inglaterra, havia sido correspondente de críquete no Daily Mail antes de passar para o tênis. O jornal informou, ao noticiar a morte do profissional, que ele cobriu 30 esportes em quase 50 países no total. Além do trabalho como correspondente, ele contribuiu para vários livros

