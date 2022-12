Jornalistas em festa

A Associação Internacional dos Jornalistas da Amazônia – AIJAM realiza, amanhã, no sítio dos funcinários do Ministério Público do Trabalho – Asmitra, na Estrada do Icuí Guajará II, 154 – Icui-Guajará, em Ananindeua, na Grande Belém. Cada profissional de imprensa que se fizer presente sairá com um brinde de natal, haverá churrasco, cerveja, sorteio de brindes e de cestas básicas para os profissionais em dificuldades financeiras e, o que é mais importante, tudo de graça, segundo informa o presidente da entidade, o jornalista Evandro Corrêa. O ingresso é a apresentação carteira da entidade.