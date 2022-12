Jornalistas participam da primeira confraternização de fim de Ano da Aijam

Com um super show do Nalsinho Rodriges, o homem do Jererê, e direito a um poderoso brinde, além de uma cesta básica, profissionais de imprensa associados à Associação Internacional dos Jornalistas da Amazônia – AIJAM participar, no sábado, 03, da I Confraternização dos Jornalistas, evento realizado na sede da Amitra, na Estrada do Icuí. Os presentes receberam um panetone personalizado em bela embalagem de lata da AIJAM e participaram do sorteio de cesta básica oara ajudar na ceia de Natal.

Jornalistas idosos ou em dificuldades em função de desemprego ganharam a cesta independente de sorteio.

O presidente da entidade que congrega a categoria, Evandro Corrêa, destacou que a AIJAM foi criada para fortalecer os jornalistas defendendo seus interesses e para ajudar aos profissionais que estão esquecidos, abandonados e desempregados, e que este evento é a primeira ação para que cada um se sinta acolhido e valorizado

A diretoria da instituição é pequena, formada pelos jornalistas Evandro Corrêa, Roberto Barbosa, Shirley Castilhos e a advogada Joseane Souza, que responde pelo setor jurídico.

Segundo Roberto Barbosa, vice-presidente da AIJAM, essa festa foi o primeiro.passo, mas que vem muitas novidades. Disse que a entidade funciona diariamente das 15 às 18h na sala 404 do condomínio de negócios Royal Trade Center, na Avenida Nazaré e que a jornalista Shirley Castilhos está diariamente no local para atender aos associados.

O jornalista Edson Matoso elogiou a iniciativa e falou que a festa, regada a churrasco e bebidas diversas foi excelente.

Outro elogio veio do jornalista Antônio Melo, que parabenizou a diretoria pela organização da festa e pelo objetivo a que a entidade representativa se propõe a abraçar.

Imagens: Jorge Nascimento