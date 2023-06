Jota Júnior processa a Globo após demissão e pede R$ 15,8 milhões

O narrador Jota Júnior foi demitido da Rede Globo após 24 anos de trabalho e resolveu processar a empresa para pedir o reconhecimento de direitos trabalhistas durante o período que esteve contratado como Pessoa Jurídica (PJ). Além disso, o locutor acusa a empresa de reduzir seu salário sem motivo.

Na ação, o comunicador revela que ficou sem registro em carteira durante quase 20 anos. Em 2019, a Globo começou a regularizar a situação dos funcionários para evitar processos trabalhistas e neste período reduziu o valor do salário dos profissionais.

Jota Júnior perdeu quase R$ 20 mil quando deixou de ser PJ e passou a ter a carteira assinada pela empresa. Segundo ele, aceitar a mudança foi a única forma para não perder o emprego.

Todos os pedidos contidos no processo fazem a indenização valer R$ 15,8 milhões. As informações são do site Notícias da TV. Atualmente, o processo está no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-2).

Fonte: Pleno News/ Foto: Reprodução/Sport TV