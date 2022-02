Jovem com tornozeleira eletrônica é executado a tiros no bairro Águas Negras, em Icoaraci

Na noite desta segunda-feira (31), um jovem foi executado na Rua do Leão, entre as passagens São Raimundo e Oscarina Darc, no bairro Águas Negras, em Icoaraci, distrito de Belém.

Segundo informações, a vítima, que estava usando tornozeleira eletrônica, identificada como Rosinaldo e de apelido de “Pirão”, foi morta a tiros por criminosos que estavam em um veículo de cor prata, enquanto ela estava na porta de casa.

A Polícia Militar compareceu ao local para isolar a área. Até o momento, ninguém foi preso e não há informações sobre o que teria motivado o crime. O IML foi acionado para fazer a remoção do corpo.

Fonte: Portal Debate Carajás, com Roma News