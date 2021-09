Jovem de 18 anos é eletrocutado ao tentar cavar poço artesiano

Caso aconteceu no município de Jacarecanga e deixou outros três feridos. Caio não resistiu aos ferimentos

Um jovem de 18 anos, identificado apenas pelo prenome Caio, morreu e outros três homens ficaram feridos ao receberem uma descarga elétrica enquanto trabalhavam na escavação de um poço semi-artesiano no fim da tarde de quinta-feira (23), em Jacareacanga, sudoeste do Pará. Os três sobreviventes foram socorridos e encaminhados para o hospital do município, onde permanecem em observação.

Testemunhas relataram que o acidente aconteceu em uma rua que faz limite entre os bairros União e São Francisco. Os quatro homens estavam cavando o poço, fazendo uso de uma barra de ferro com ponta aguda, necessária para este procedimento, quando o ferro atingiu os fios de alta tensão, provocando uma descarga de energia.

Com a força da explosão, as vítimas foram lançadas ao chão. Populares ouviram o estrondo e encontraram os quatro jovens desacordados. Os próprios moradores da região iniciaram rapidamente os primeiros socorros, porém constataram que Caio não havia resistido aos ferimentos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e uma ambulância resgatou os sobreviventes. Eles foram encaminhados para o Hospital Municipal de Jacareacanga, onde receberam os atendimentos médicos. O corpo de Caio foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), de onde será liberado para a família.

