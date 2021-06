Jovem de 19 anos é executado com três tiros no bairro da Pratinha II

Um jovem identificado como João Vitor Maciel de Souza, de 19 anos foi executado com três tiros na cabeça na tarde desta segunda-feira, 21, na área conhecida como morro do macaco no bairro da Pratinha II, em Belém.

De acordo com informações da Polícia Militar, o jovem teria assediado um sobrinho e estaria sendo ameaçado pelos próprios familiares.

João Vitor passou algum tempo em outra região e teria retornado recentemente para o bairro. O homem teria sido levado para uma emboscada por dois homens que estavam de bicicleta para ser executado em uma área de mataga. De acordo com moradores, ele ainda tentou correr, mas caiu em e morreu ainda no local.

Fonte: Roma