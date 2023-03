Jovem de 20 anos remove tumor de 47 kg no ovário em cirurgia

Allison Fisher, uma norte-americana de 20 anos, removeu cirurgicamente um tumor de 47 quilos, com o qual ela conviveu por anos sem tomar conhecimento. A jovem começou a perceber que algo estava errado em 2020, quando passou o ano inteiro com um ciclo menstrual, além de sentir fortes dores no estômago.

Temendo os altos gastos com tratamento médico, a moradora da Flórida, acabou não buscando ajuda profissional. A decisão veio apenas em 2021, quando sua mãe descobriu um câncer, acendendo um alerta na jovem.

– Também era o auge da pandemia e eu estava com medo de sair. Eu não queria tentar encontrar médicos. Eu também não tinha plano de saúde, então simplesmente ignorei meus problemas completamente. [Mas] depois de assistir à batalha de minha mãe e o que ela passou, percebi que não deveria adiar meus problemas da maneira que estava – explicou ao canal News4Jax.

Outro sintoma visível em Allison era um inchaço na região da barriga cada vez maior. Ao finalmente investigar, foi descoberto a presença de um tumor em seu ovário, sendo indicada uma cirurgia para sua remoção. Felizmente, o tumor era benigno.

– Sentia como se estivesse grávida de dez filhos. Não conseguia deitar de bruços, parecia que todos os meus órgãos estavam sendo esmagados – relatou Allison.

Na cirurgia, os médicos do Hospital Ascension St. Vincent’s Riverside removeram um tumor de 47 quilos, medindo 50 cm x 50 cm. Antes da operação, Allison pesava cerca de 226 quilos e, desde a cirurgia, já perdeu em torno de 45 quilos.

De acordo com Martin Martino, médico responsável pela operação, a fertilidade da jovem foi preservada. Os médicos conseguiram localizaram o ovário esquerdo, que permanecia no mesmo tamanho.

– Eu me sinto muito mais leve. Eu me sinto como uma pessoa, posso usar roupas, posso fazer coisas que as pessoas normais podem fazer – declarou.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/Redes Sociais