Jovem de 21 anos é esfaqueado até a morte e tem a orelha levada pelo assassino, em Marabá

Um homem de 21 anos foi assassinado a facadas no Núcleo Cidade Nova, em Marabá, no sudeste do Pará. O corpo da vítima, identificada como Fábio Santana dos Santos, de 21 anos, foi encontrado na manhã desta sexta-feira (23), e estava sem a orelha direita, possivelmente levada pelo autor do crime. Até o momento desta publicação, ninguém havia sido preso.

Populares encontraram o corpo no início da manhã, jogado no chão, na rua Bambu, bairro Jardim União. O jovem estava vestido com uma calça cinza e uma camisa azul. O corpo dele estava com várias perfurações, feitas com objeto cortante.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e uma equipe do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) foi até o local para realizar a perícia criminal e remoção do corpo. A Polícia Civil também se deslocou à cena do crime para iniciar as investigações.

Moradores do bairro relataram aos policiais que Fábio cometia furtos para manter um suposto vício em drogas. A informação, no entanto, não chegou a ser confirmada pela polícia. Não há informações de que a vítima respondia a algum crime na Justiça.

A Polícia Civil segue investigando o caso e tentando identificar o autor do crime. Qualquer informação que possa ajudar na identificação e localização do(s) suspeito(s), podem e devem ser repassadas às autoridades policiais pelo Disque-Denúncia (181) ou Centro Integrado de Operações (190). Não é necessário se identificar e a ligação é gratuita.

Redação Integrada (com informações de Vinícius Soares, do portal Debate Carajás)